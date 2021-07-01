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Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок"

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Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок"
Якщо представники опозиції спробують до другого читання завалити законопроєкт про олігархів "поправочним спамом", "слуги народу" використають спецпроцедуру.

Про це журналістам після позачергового засідання Ради розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи голосування за законопроєкт про деолігархізацію, він підкреслив: "Дуже раді, що всі представники "Слуги народу", за винятком кількох людей, (ми тут зараз робимо детальний аналіз) проголосували і підтримали нашу програмну обіцянку".

За словами голови фракції "СН", якщо опозиція внесе велику кількість правок до другого читання, монобільшість використає "так звану спеціальну процедуру, як це було з банківським законом". "До мене вже підходили представники опозиції, лякали і говорили: "Тримайтеся, зараз побачите, що таке тисячі поправок ". Подивимося, наскільки вони істотні. Поправочний спам відразу можна побачити, адже закон невеликий", - додав політик.

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Арахамія вважає, що концептуально документ не буде змінено. "Щоб ухвалити його в цьому сезоні, є два варіанти. Перший - ще на один тиждень продовжити пленарну роботу. Другий - відкласти на вересень. Ми будемо консультуватися і приймати рішення", - підсумував депутат.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про деолігархізацію. "За" проголосували 275 депутатів.

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко 9c76ca74
    Вообще это просто Арахамия. Он как был Арахамией, так им и остался. Не имеющим к Украине никакого отношения. Так что за или против вообще вопросы не к нему. Таковы суровые реалии выбора таких же арахамий под лозунгом "лишь бы не было войны".
  • Ksenia VB
    Зелені за олігархів.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок" - Цензор.НЕТ 2187
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