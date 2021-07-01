Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок"
Про це журналістам після позачергового засідання Ради розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Коментуючи голосування за законопроєкт про деолігархізацію, він підкреслив: "Дуже раді, що всі представники "Слуги народу", за винятком кількох людей, (ми тут зараз робимо детальний аналіз) проголосували і підтримали нашу програмну обіцянку".
За словами голови фракції "СН", якщо опозиція внесе велику кількість правок до другого читання, монобільшість використає "так звану спеціальну процедуру, як це було з банківським законом". "До мене вже підходили представники опозиції, лякали і говорили: "Тримайтеся, зараз побачите, що таке тисячі поправок ". Подивимося, наскільки вони істотні. Поправочний спам відразу можна побачити, адже закон невеликий", - додав політик.
Арахамія вважає, що концептуально документ не буде змінено. "Щоб ухвалити його в цьому сезоні, є два варіанти. Перший - ще на один тиждень продовжити пленарну роботу. Другий - відкласти на вересень. Ми будемо консультуватися і приймати рішення", - підсумував депутат.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про деолігархізацію. "За" проголосували 275 депутатів.