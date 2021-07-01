Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок"

Якщо представники опозиції спробують до другого читання завалити законопроєкт про олігархів "поправочним спамом", "слуги народу" використають спецпроцедуру.

Про це журналістам після позачергового засідання Ради розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи голосування за законопроєкт про деолігархізацію, він підкреслив: "Дуже раді, що всі представники "Слуги народу", за винятком кількох людей, (ми тут зараз робимо детальний аналіз) проголосували і підтримали нашу програмну обіцянку".

За словами голови фракції "СН", якщо опозиція внесе велику кількість правок до другого читання, монобільшість використає "так звану спеціальну процедуру, як це було з банківським законом". "До мене вже підходили представники опозиції, лякали і говорили: "Тримайтеся, зараз побачите, що таке тисячі поправок ". Подивимося, наскільки вони істотні. Поправочний спам відразу можна побачити, адже закон невеликий", - додав політик.

Читайте також: "Із пафосної комедії під назвою "деолігархізація" планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу", - Сюмар. ВIДЕО

Арахамія вважає, що концептуально документ не буде змінено. "Щоб ухвалити його в цьому сезоні, є два варіанти. Перший - ще на один тиждень продовжити пленарну роботу. Другий - відкласти на вересень. Ми будемо консультуватися і приймати рішення", - підсумував депутат.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про деолігархізацію. "За" проголосували 275 депутатів.