Податки підвищать: Рада проголосувала за урядовий проєкт №5600

Верховна Рада у першому читанні прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600). "За" підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб. Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.



Проти ухвалення цього законопроєкту виступало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК): там заявили, що проєкт містить низку корупціогенних факторів, тож має бути суттєво допрацьований. До того ж, проєкт не пройшов обов’язкові громадські обговорення, і був переданий в Раду без врахування експертних коментарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків

У свою чергу Союз українських підприємців (СУП), Європейська бізнес асоціація (ЄБА) і Американська торгова палата в Україні (AmCham) закликали парламент не голосувати за законопроект і провести діалог з бізнесом щодо його доопрацювання. В асоціаціях вказали, що законопроект збільшує навантаження на сумлінний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на підприємців і компанії, що збиває країну з шляху цивілізованого розвитку економіки.



"Бізнес-спільнота звертає увагу, що дана ситуація порушує принципи справедливості, рівності і можливості довгострокового планування. А це неприпустимо, якщо ми будуємо прогресивну країну", – підкреслили Асоціації у своєму листі.



Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що ухвалення закону № 5600 призведе до скачку інфляції та зростання безробіття, а також до втрати конкурентоздатності вітчизняними підприємствами. Крім того, чергові фіскальні зміни можуть відлякати від країни інвесторів, адже ті передусім цінять податкову стабільність.