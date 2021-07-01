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Податки підвищать: Рада проголосувала за урядовий проєкт №5600

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Податки підвищать: Рада проголосувала за урядовий проєкт №5600
Верховна Рада у першому читанні прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600). "За" підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб. Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.

Проти ухвалення цього законопроєкту виступало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК): там заявили, що проєкт містить низку корупціогенних факторів, тож має бути суттєво допрацьований. До того ж, проєкт не пройшов обов’язкові громадські обговорення, і був переданий в Раду без врахування експертних коментарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків

У свою чергу Союз українських підприємців (СУП), Європейська бізнес асоціація (ЄБА) і Американська торгова палата в Україні (AmCham) закликали парламент не голосувати за законопроект і провести діалог з бізнесом щодо його доопрацювання. В асоціаціях вказали, що законопроект збільшує навантаження на сумлінний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на підприємців і компанії, що збиває країну з шляху цивілізованого розвитку економіки.

"Бізнес-спільнота звертає увагу, що дана ситуація порушує принципи справедливості, рівності і можливості довгострокового планування. А це неприпустимо, якщо ми будуємо прогресивну країну", – підкреслили Асоціації у своєму листі.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що ухвалення закону № 5600 призведе до скачку інфляції та зростання безробіття, а також до втрати конкурентоздатності вітчизняними підприємствами. Крім того, чергові фіскальні зміни можуть відлякати від країни інвесторів, адже ті передусім цінять податкову стабільність.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    инфляция она такая))
    кушайТЕ, не обляпайТЕсь
    бараны
  • Павло ШОвте
    Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 7464
  • Стрелок
    Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
    Что на все это говорит сам НБУ?
    Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе.
    Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
    Ну это публично.
    А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк.
    Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
    Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
    Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
    Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
    Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
    Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
    Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
    По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
    Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
    Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" продлилось не дольше пары месяцев.
    Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=589202472059626 этой рамкой , которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
    Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
    И это почувствует на себе каждый украинец.

    упд. Пока я писал свой пост стало известно об увольнении Артема Клюка - начальник управления рисков Департамента финстабильности. Так же Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратаемнта выездных проверок Новиков тоже уходит.

    https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177 Anton Shvets
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