Бутусов: Загострення на фронті може означати підготовку наступу на один із наших передових опорних пунктів

Раніше окупаційна влада заявляла, що збирається "помститися" українцям за нібито напад на опорний пункт 4 бригади ЗС РФ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні на фронті помітне загострення обстановки - російські війська станом на 17.00 здійснили 17 обстрілів за допомогою гаубиць, мінометів, стрілецької зброї. День ще не закінчено, бойові дії можуть тривати", - написав він.

Бутусов зазначив, що за день випущено понад 40 снарядів 122 мм і понад 120 снарядів 120 мм, поранено українського військовослужбовця.

"Збільшення обстрілів російських військ може також бути ознакою підготовки локальних наступальних дій проти одного з передових українських опорних пунктів", - вважає журналіст.

Він нагадав, що 11 червня на опорному пункті 4-ї бригади ЗС РФ на Донбасі були виявлені застреленими п'ятеро найманців. Російське командування заявило, що їх убили українські військові, і пообіцяло "помститися". Українське командування це спростовує і називає причиною загибелі окупантів зловживання алкоголем.

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