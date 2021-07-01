"Олігархи - це минуле", - Зеленський подякував депутатам за голосування у першому читанні законопроєкту про деолігархізацію

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за результативне голосування в першому читанні законопроєкту про деолігархізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в твіттері Зеленського.

"Дякую Верховній Раді за підтримку за основу мого законопроєкту № 5599 про деолігархізацію. Олігархи - це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини і рівні правила гри для всіх", - сказано в президентському повідомленні.

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