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"Олігархи - це минуле", - Зеленський подякував депутатам за голосування у першому читанні законопроєкту про деолігархізацію

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"Олігархи - це минуле", - Зеленський подякував депутатам за голосування у першому читанні законопроєкту про деолігархізацію
Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за результативне голосування в першому читанні законопроєкту про деолігархізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в твіттері Зеленського.

"Дякую Верховній Раді за підтримку за основу мого законопроєкту № 5599 про деолігархізацію. Олігархи - це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини і рівні правила гри для всіх", - сказано в президентському повідомленні.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    "Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации - Цензор.НЕТ 2737
  • Alexey Chernyavsky
    А оно реально тупе!
  • 18c49ed2
    Оно -- просто кукла для шоу

    "Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации - Цензор.НЕТ 1431
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