Мендель написала книжку про політику

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу про роботу, політику і про самоідентифікацію українців.

Про це вона розповіла "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Книга про українську політику, роботу прессекретарем президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також, головне - про самоідентифікацію українців як нації", - розповіла Мендель про своє творіння.

Книжка має вийти друком у липні.

Яке саме видання і яким тиражем її опублікує, Мендель не сказала. Підкреслила тільки, що книжка вийде не за рахунок автора.

У фейсбуці експрессекретарка зазначила, що назва книги збігається з "дуже відомим афоризмом у сучасній політиці".

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Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ.

14 травня в Офісі Президента повідомили, що мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.

Новим прессекретарем президента стане ведучий каналу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.