Меджліс поінформував представників Ради Європи про утиски кримських татар в окупованому Криму, - Чубаров
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Представники Меджлісу кримськотатарського народу надали представникам Ради Європи детальний аналіз невиконання Росією як вимог, що містяться в рішенні Комітету міністрів РЄ від 11 травня 2021 року "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", так і положень резолюції ПАРЄ від 23 червня 2021 року "Порушення прав людини, скоєні проти кримських татар у Криму".
"Серед питань, які обговорювалися, особливу увагу було приділено репресіям і переслідуванням російськими окупантами кримських татар, незаконному переміщенню позбавлених волі кримських татар у пенітенціарні установи, що розташовані у віддалених територіях Росії, незаконному обмеженню доступу рідних і адвокатів до політв'язнів, прискореному переселенню громадян Росії на тимчасово окуповану територію Криму", – зазначив Рефат Чубаров.
За його словами, представники Ради Європи вказали на важливість використання усіх доступних джерел інформації, щоб забезпечити на постійній основі Комітет міністрів РЄ доповідями щодо ситуації з правами людини і стану корінного кримськотатарського народу у Криму.
Зазначається, що зустрічі та консультації представників Ради Європи з Меджлісом кримськотатарського народу будуть проводиться на постійній основі.