У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ
Як передає Цензор.НЕТ, про це 2 липня повідомляє російський РБК, у розпорядженні якого є цей документ.
Справжність листа підтвердили три джерела на російському ринку, зазначили журналісти.
Припинення поставок шампанських вин пов'язано з поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, який 2 липня було підписано президентом Росії Володимиром Путіним. Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Поправки дозволяють використовувати поняття "шампанське" тільки щодо російських вин.
"І зобов'язують виробників шампанських вин із французького регіону Шампань перейменувати їхню продукцію в "ігристе вино", - зазначили в листі Moet Hennessy.
Зміни в законодавстві зажадають від виробника французького шампанського пересертифікувати вина і змінити маркування продукції. Компанія повідомила, що виробники шампанського "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".