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Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня

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Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня
Адміністрація Джо Байдена планує завершити процес виведення американського військового контингенту з Афганістану упродовж наступних двох місяців.

Це підтвердила в п'ятницю під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується часових рамок, ми очікуємо наразі, що це (процес виведення військ США з Афганістану. – Ред.) буде завершено до кінця серпня".

Вона нагадала, що президент Байден прийняв рішення вивести американських військових з Афганістану й завершити 20-річну участь США у цій війні.

Раніше адміністрація Джо Байдена заявляла, що американські сили залишать бази в Афганістані до 11 вересня 2021 року – до 20-ї річниці з моменту трагічних подій 11 вересня, найбільших терористичних актів проти Сполучених Штатів.

Читайте також: США почали виведення військ з Афганістану

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Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    Что уже 20лет прошло? Ну и страна этот Афганистан. Не результата, ни эффекта, ни славы. Без победителей и конкретных проигравших... что совок, что штаты...
    Восток дело тонкое....
    Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
  • Laur Balaur
    Талибы уже на таджикской границе.
  • Altair Alt 21fffb94
    ага, а дальше в степи Херсонщины, как раз поспеют к урожаю кавунов.
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