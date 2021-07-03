На підводному нафтопроводі в Мексиканській затоці сталася пожежа. ВIДЕО
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У Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі, який експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Про поранених чи серйозні наслідки для виробництва не повідомлялося. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, спричинений несправністю одного з клапанів.
Екіпаж Pemex використовував азот для управління вогнем із трубопроводу, який використовувався для транспортування нафти і газу. Згідно з повідомленням, корабель, який прибув пізніше вранці, намагався перекрити клапан трубопроводу.
🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo