На підводному нафтопроводі в Мексиканській затоці сталася пожежа. ВIДЕО

У Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі, який експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Про поранених чи серйозні наслідки для виробництва не повідомлялося. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, спричинений несправністю одного з клапанів.

Екіпаж Pemex використовував азот для управління вогнем із трубопроводу, який використовувався для транспортування нафти і газу. Згідно з повідомленням, корабель, який прибув пізніше вранці, намагався перекрити клапан трубопроводу.