В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1072 особи одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок суботи, 3 липня, зафіксовано 705 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 1 072 особи, померло 36 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 2 липня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 22). Також за минулу добу: госпіталізовано 420 осіб, летальних випадків - 36, одужали 1 072 людини", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 2 липня, за добу виявили 696 нових випадків захворювання на Covid-19, 1 липня повідомлялося про 705 хворих, 30 червня повідомлялося про 633 нові підтверджені випадки хвороби.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 237 202 людини, одужали 2 170 656 осіб, летальних випадків - 52 460.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.