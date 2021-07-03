Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив представник регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби.
"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують у порт Очакова. З усіма членами екіпажу все гаразд", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше російські ЗМІ (зокрема Інтерфакс та ТАСС) повідомили, що на допомогу вирушили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії і прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.
"Ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямовано в район перебування українського риболовецького судна "ОД-2 592" (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків), екіпаж якого о 1:27 3 липня 2021 року запросив допомоги", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше екіпаж "Івановця" на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлено, дрейфує, і просив допомоги про інформування влади України про аварію.
"Про аварійну ситуацію з цивільним судном повідомлено в Національний центр управління обороною Російської Федерації, який поінформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна "ОД-2592", - йдеться в повідомленні.
У центрі управління обороною РФ зазначили, що в районі судна, що терпить лихо, в готовності до надання допомоги перебуває ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту і прикордонний корабель "Бездоганний" ПС ФСБ Росії.
Пізніше в пресслужбі Росморрічфлоту повідомили, що життю екіпажа українського риболовецького судна, яке зазнало аварії в Чорному морі, нічого не загрожує, до нього спрямовано буксир з Одеси.