В Україні не вистачає 2,5 тис. суддів, і до кінця року кількість вакансій збільшиться, - Веніславський

Водночас в Україні дуже багато фахових і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Насправді: Україна" на телеканалі "Дім" заявив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Справді, близько 2,5 тис. вакансій вже є, і до кінця року їхня кількість збільшиться. Саме протидія, яку в залі Верховної Ради чинили наші політичні опоненти, свідчить про їхню зацікавленість у тому, щоб судова влада якнайдовше залишалася в такому незаповненому, підвішеному стані", - сказав він.

Веніславський переконаний, що в Україні дуже багато фахових і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити.

"І конкурси на посади суддів Апеляційного суду, Верховного Суду свідчать про те, що професія судді наразі є досить затребуваною, враховуючи й фінансову складову, і соціальні гарантії. Тому я впевнений, що вакансії будуть заповнені досить швидко професійними суддями", - зазначив він.

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Веніславський наголосив, що головне в цьому процесі - забезпечити абсолютну довіру до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, "яка буде якраз займатися кваліфікаційним оцінюванням і перевіркою професійної компетентності судді".

Як повідомлялося, у вівторок, 29 червня, Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що передбачає вирішальну роль міжнародних експертів у формуванні.

Зокрема, в законі враховано рекомендації від Венеціанської комісії про те, щоб вирішальний голос під час перевірки кандидатів на доброчесність був за міжнародними експертами.

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