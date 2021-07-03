За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР

З 2015-го до 2019 рокук у Збройні сили України було поставлено 246 зразків озброєння і військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це журналістам заявив генерал-лейтенант Ігор Павловський, який на той час був заступником міністра оборони.

"За минулі 4 роки, коли я був заступником Міністра оборони, 246 зразків озброєння і військової техніки було поставлено на озброєння, зокрема санітарні автомобілі, яких взагалі не було, а УАЗи випускала Російська Федерація", – нагадав Павловський.

"Наша країна була вимушена накласти санкції і не забезпечувати свої ЗСУ комплектацією з РФ. Жодне підприємство в Україні не прийшло на допомогу в наданні медичного майна в госпіталі, розгортанні шпиталів, медичного обладнання. Автомобілів, якими потрібно було транспоротувати військовослужбовців, взагалі не було. На першому етапі війни в 2014 році від 3 годин до 4 годин відбувалася евакуація військовослужбовців. Завдяки тому, що знайшлись розробники в Україні, цей період скоротили до 35 хвилин", – зазначає Павловський.

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"Були розроблені не тільки "Богдани" для евакуації першої черги. Були розроблені на передньому краї броньовані машини в тому класі, в якому вони існують", - констатує генерал.

"Є рішення комісії, яка проводила випробовування відповідно до 345-ї постанови, де визначено, що вони відповідають заявленим показникам. Були прийняті відповідні рішення військово–політичним керівництвом, і машини відправили на постачання. Всі ці питання відбувалися в межах чинного законодавства за чинними постановами, прийнятою державною програмою розвитку озброєння військової техніки, Державним оборонним замовленням", – сказав Павловський.

"Всіх, хто мене знає особисто як людину, яка виконувала свій обов'язок професійно, на 10:30 у понеділок я запрошую до Печерського суду підтримати мене. Всіх, хто розуміє, бойових побратимів, щоб реально відкрити очі на ті питання, які відбуваються навколо бойових генералів. Позавчора Кривонос, далі ганебний випадок звільнення начальника Генштабу в Брюселі на нараді. Моє звільнення із заступника міністра оборони України під час проведення переговорів з американською стороною щодо розробки постачання зброї і військової техніки. Я не розумію такого", – обурився генерал.

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Ігор Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.