Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони

Кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнав аварії 3 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поширення цієї інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків. Водночас названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Івановець" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались попри отримання сигналу SOS.

Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер.

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