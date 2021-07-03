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Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони

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Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони
Кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнав аварії 3 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поширення цієї  інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків. Водночас названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Івановець" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались попри отримання сигналу SOS.

Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер.

Читайте також: Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Заголовок достаточно сократить до первых двух слов, но и это на столько очевидно, что уже все знают.
  • Прощай немытая раССея
    https://twitter.com/Anakoyher

    https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

    Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
  • olele
    бгг, на саморєзах

    https://twitter.com/Mariner29822134

    https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner @Mariner29822134

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    Российский боевой самолет 5-го поколения

    Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3182
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