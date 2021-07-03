Істотних змін на кордоні з Білоруссю не спостерігається, - Держприкордонслужба

Упродовж минулої доби суттєвих змін ситуації чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону. Варто наголосити, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки", - йдеться в повідомленні.

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У ДПСУ зазначають, що за минулу добу на в'їзд в Україну з Білорусі пропустили майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 людей. Ці показники вищі, ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов'язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці.

"У пропускних операція жодних ознак, що свідчать про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається", - резюмується в повідомленні.

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