Помер колишній заступник міністра культури, журналіст і перекладач Юрій Рибачук

У Києві від наслідків інсульту помер колишній заступник міністра культури, культурний діяч, журналіст і перекладач Юрій Рибачук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив 3 липня журналіста і товариш померлого Дмитро Лиховій на своїй сторінці у фейсбуці.

У коментарі до повідомлення Лиховій зазначив, що Рибачук помер від наслідків інсульту.

Український актор театру та кіно, ексміністр культури Євген Нищук повідомив, що церемонія прощання відбудеться сьогодні о 16:00 в Київській міській лікарні №3 на вулиці Петра Запорожця, 26.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким.