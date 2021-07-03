Помер колишній заступник міністра культури, журналіст і перекладач Юрій Рибачук
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У Києві від наслідків інсульту помер колишній заступник міністра культури, культурний діяч, журналіст і перекладач Юрій Рибачук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив 3 липня журналіста і товариш померлого Дмитро Лиховій на своїй сторінці у фейсбуці.
У коментарі до повідомлення Лиховій зазначив, що Рибачук помер від наслідків інсульту.
Український актор театру та кіно, ексміністр культури Євген Нищук повідомив, що церемонія прощання відбудеться сьогодні о 16:00 в Київській міській лікарні №3 на вулиці Петра Запорожця, 26.
Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким.