Катер морської охорони буксирує риболовецьке судно в порт Очакова, екіпаж не постраждав, - Держприкордонслужба
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з'явилося в радіоефірі о 2:40. Відкритими каналами міжнародної морської безпеки від екіпажу цивільного судна, що прямувало в бік Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха. Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" негайно попрямував у зазначений район", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що майже за 25 морських миль на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене риболовецьке судно, яке втратило управління.
Капітан пояснив, що рибалки в установленому порядку оформили вихід на промисел з Очакова, проте через деякий час сталася технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.
"Наразі катер морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує знеструмлене судно в порт Очакова. Жодних російських військових чи прикордонних кораблів, які нібито прийшли на допомогу українським рибалкам і про які повідомляли деякі інформаційні ресурси, екіпаж "Балаклави" не помітив", - зазначили в пресслужбі ДПСУ.
Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер. Тим часом у Міноборони України зазначили, що кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнало аварії 3 липня.