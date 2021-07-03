Штормове попередження оголошено на всій території України

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 3 і 4 липня на всій території країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укргідрометцентру".

"Вдень 3 липня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 4 липня вночі в західних, східних і південно-східних областях грози, вдень у більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

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Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.



