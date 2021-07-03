Четверо українців постраждали унаслідок ДТП у Польщі, серед них неповнолітній, - МЗС

Біля міста Тарнув на півдні Польщі сталася ДТП, унаслідок якої постраждали четверо українців, зокрема неповнолітня дитина.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля міста Тарнув у Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, зокрема неповнолітній. Вони госпіталізовані, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - зазначив Ніколенко.

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Він також додав, що консул перебуває на місці події для надання громадянам України консульської допомоги, взаємодії з правоохоронними органами та лікарнею.

Про інші подробиці події поки не повідомляється.