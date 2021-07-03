Київський метрополітен сьогодні працюватиме на годину довше у зв'язку з трансляцією матчу Україна-Англія

У суботу, 3 липня, столичний метрополітен продовжить роботу на годину через трансляцією футбольного матчу Україна-Англія на Спортивній площі в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичного метрополітену.

"У зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі роботу Київського метрополітену в ніч із 3 на 4 липня буде продовжено на одну годину", - сказано в повідомленні.

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Після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!" - зазначили в пресслужбі метрополітену.

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