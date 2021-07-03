У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами"

Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани щодо українців.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ Путіна, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

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30 червня президент Росії Володимир Путін вкотре повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро -Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.