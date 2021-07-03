Новини

Представників Білорусі не пустили до Австрії на Парламентську асамблею ОБСЄ. Їм не дали візи

4 70929
Представників Білорусі не пустили до Австрії на Парламентську асамблею ОБСЄ. Їм не дали візи
Білоруську делегацію не пустили на Парламентську асамблею (ПА) ОБСЄ до Відня, де має відбутися літня сесія.

Про це повідомив журналістам 2 липня голова постійної комісії з міжнародних справ палати представників національних зборів Білорусі Андрій Савіних, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Делегація мала представити в ПА ОБСЄ позицію Білорусі з актуальних питань порядку денного. Але 1 липня вони отримали інформацію про відмову в оформленні візи, уточнив чиновник.

За його словами, посольство Австрії в Білорусі не видає візи. Диппредставництво запропонувало звернутися в латвійське консульство в Вітебську. Але там делегати теж отримали відмову. В Шенгенську інформаційну систему внесено запис Республіки Польща з метою відмови на в'їзд, пояснив Савіних.

Він заявив, що делегати від Білорусі збиралися порушити на сесії питання "про залучення спецслужб низки країн, в тому числі Польщі, в операцію із захоплення влади в країні через сценарій кольорової революції".

Також читайте: Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    правильно сделали
  • Женя-Женя
    почему с кацапами не поступают также??
  • Alex Walewski 08494ca1
    исключительно - верное решение.... могут, когда захотят.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини