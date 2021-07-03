Представників Білорусі не пустили до Австрії на Парламентську асамблею ОБСЄ. Їм не дали візи

Білоруську делегацію не пустили на Парламентську асамблею (ПА) ОБСЄ до Відня, де має відбутися літня сесія.

Про це повідомив журналістам 2 липня голова постійної комісії з міжнародних справ палати представників національних зборів Білорусі Андрій Савіних, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Делегація мала представити в ПА ОБСЄ позицію Білорусі з актуальних питань порядку денного. Але 1 липня вони отримали інформацію про відмову в оформленні візи, уточнив чиновник.

За його словами, посольство Австрії в Білорусі не видає візи. Диппредставництво запропонувало звернутися в латвійське консульство в Вітебську. Але там делегати теж отримали відмову. В Шенгенську інформаційну систему внесено запис Республіки Польща з метою відмови на в'їзд, пояснив Савіних.

Він заявив, що делегати від Білорусі збиралися порушити на сесії питання "про залучення спецслужб низки країн, в тому числі Польщі, в операцію із захоплення влади в країні через сценарій кольорової революції".

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