Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Всі охочі потрапити до Словаччини, зобов'язані зареєструватися на сайті.
Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.
Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду, не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.
Також словацькі колеги інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.