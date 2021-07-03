Чорнобильську зону планують перетворити на ще один "туристичний магніт" України, - Олеськів

Чорнобильську зону планують трансформувати в так звану Зону відродження, і зробити з неї ще один "туристичний магніт" України.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, передає Цензор.НЕТ.

Над розвитком Зони відчуження, за словами Олеськів, сьогодні активно працюють Міністерство культури і інформаційної політики, Міністерство захисту навколишнього середовища, а також Державне агентство управління зоною відчуження та Державне агентство розвитку туризму.

"У такому чотирикутнику ми працюємо разом над новими наративами, якими потрібно наситити тури і нашу комунікацію про Чорнобиль. Друге — це реставрація. Точніше, консервація пам'яток, які є в Зоні відчуження. Їх поглинає природа. Деякі об'єкти важливо зберегти, оскільки природним чином вони будуть руйнуватися. Цим займається профільний заступник міністра культури і інформаційної політики. Над тим, щоб занести частину об'єктів до списку спадщини ЮНЕСКО і далі їх зберігати, консервувати як нашу спадщину", — розповіла Мар'яна Олеськів.

Також зараз разом з туроператорами вивчається питання розширення цільової аудиторії. Поки найбільше Зона відчуження як туристичний об'єкт цікавить молодь.

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"На нашу думку, важливо працювати з більш старшою аудиторією, яка цікавиться питаннями Холодної війни, історією Радянського Союзу, тоталітаризму тощо, і намагатися достукатися до них. Попрацювати з міфами, що там небезпечно і дуже багато радіації. Розповісти, що в межах туристичних маршрутів перебувати там абсолютно безпечно", — зазначила експерт.

За її словами, минулоріч кількість туристів до Чорнобильської зони зменшилася, але 90% з них — це українці.

"Це і тому, що іноземці не могли приїхати, але і більше українців почали цікавитися цією територією. Тому важливо вже в наступні роки збалансувати частку українських і іноземних туристів", — уточнила Мар'яна Олеськів.