Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком

Камера спостереження СММ ОБСЄ, встановлена на шахті "Жовтнева" поблизу Донецька, пошкоджена в результаті стрілянини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії, опублікований 3 липня.

"О 15:45 2 липня патруль Місії прибув до місця розміщення системи відеоспостереження СММ на шахті "Жовтнева" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від Донецька) для проведення запланованого технічного обслуговування несправної камери. Під час техобслуговування спостерігачі помітили отвір в передній і задній частинах корпусу однієї з камер. За оцінкою, вони утворилися в результаті недавнього попадання кулі зі стрілецької зброї", - йдеться в звіті.

Уточнюється, що перебої в роботі цієї камери почалися в другій половині дня 18 червня, коли команда СММ ОБСЄ втратила можливість дистанційно обертати камеру. Увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок ній були втрачені.

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"Команда СММ успішно замінила пошкоджену камеру і проведе подальший аналіз", - додали в Місії.