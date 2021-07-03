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Недовіру до українського правосуддя спричиняють 10% судових рішень, винесених одіозними суддями, - Веніславський

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Недовіру до українського правосуддя спричиняють 10% судових рішень, винесених одіозними суддями, - Веніславський
В Україні 90% судових рішень приймаються справедливо, а негатив і недовіру суспільства до правосуддя в цілому викликають 10% рішень суддів. Судова реформа спрямована на те, щоб повернути повну довіру громадян до системи.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба бути об'єктивним, тому що з усього масиву судових рішень 90% не спричиняють жодних заперечень у сторін процесу. Це означає, що вони є справедливими, законними. А ось цей негативний фон, який у суспільстві створюється, — він обумовлений тими 10%, де найбільш одіозні судді виносять найбільш скандальні рішення", — сказав Веніславський.

Читайте: В Україні не вистачає 2,5 тис. суддів, і до кінця року кількість вакансій збільшиться, - Веніславський

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада пухвалила закон про відновлення роботи ВККС.

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Топ коментарі

  • Серёжа Иванов 4c900fb0
    10%? Та как бы не 90%
  • Valery Greff
    Так есть же прекрасное решение!!!

    Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7794
  • Сергей Арт
    10% - доверие больше всего. Дайте право на ответ параметризированный или текстовый участникам в реестре и все станет на свои места. То что в Украине судьи заслуживают высшей меры наказания поддержат большая часть населения, нужно проверить?
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