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Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg

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Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg
Хакерська група, яка може бути пов’язана з Росією, атакувала близько 200 компаній світу за допомогою програми-здирника.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на компанію Huntress Labs, яка опікується кібербезпекою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її даними, метою атак були компанії, які надають IT-підтримку малому і середньому бізнесу. Серед них – Synnex Corp. і Avtex LLC. Зламавши їхні програми, хакери отримують доступ до комп’ютерів тих фірм, які ці компанії обслуговують.

Жертвами зловмисників стали відразу кілька мереж супермаркетів Швеції, в тому числі одна з найбільших в країні, Coop Sweden. Вона використовувала програмне забезпечення Kaseya-Software, повідомляє шведський телеканал SVT.

Злам порушив роботу касових систем. Coop Sweden була змушена закрити 800 своїх філій до усунення проблеми. У деяких випадках на екранах зламаних комп’ютерів спливало текстове повідомлення з вимогою викупу за відновлення роботи системи.

Фахівці з кібербезпеки стверджують, що кількість потерпілих від кібератак може зрости.

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"Це один із найпотужніших і наймасштабніших зламів, за яким стоїть непов’язаний з державою виконавець, з тих, що ми спостерігали. Судячи з усього, метою хакерської атаки є виключно нажива", – сказав голова швейцарського постачальника послуг із кібербезпеки Kudelski Secuirty Ендрю Говард.


Імовірно, за атакою стоїть російська хакерське угруповання REvil. Воно фігурувало в повідомленнях про злам у травні 2021 року найбільшого бразильського постачальника м’яса JBS SA. Компанія заплатила викуп – 11 мільйонів доларів.

Топ коментарі

  • oleg1966
    Козломордые резвятся. Ни дня не могут без гадостей, свинособаки гнойные
  • Юрий Лозовий
    Байден, давай старик, еще переговоры проведи с Ху***лом. После перезагрузки и возвращения послов а так же снятия санкция с СП-2, Ху***ло хочет новые требования предьявить. Больше переговоров с с росийскими террористами, придурки
  • olele
    Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6410
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