Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси. ФОТОрепортаж

В одеський порт 3 липня прибули кораблі постійної морської групи SNMG2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Першим зайшов флагман з'єднання - італійський фрегат "Вірджініо Фазан" F591. Слідом - турецький фрегат Barbaros F244 і був пришвартований біля 20-го причалу порту. Ще через годину прибув третій корабель групи - румунський фрегат Regina Maria F222.

Напередодні пришвартувався британський патрульний корвет Trent P224.

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