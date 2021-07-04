Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси. ФОТОрепортаж
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В одеський порт 3 липня прибули кораблі постійної морської групи SNMG2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Першим зайшов флагман з'єднання - італійський фрегат "Вірджініо Фазан" F591. Слідом - турецький фрегат Barbaros F244 і був пришвартований біля 20-го причалу порту. Ще через годину прибув третій корабель групи - румунський фрегат Regina Maria F222.
Напередодні пришвартувався британський патрульний корвет Trent P224.