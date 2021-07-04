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Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси. ФОТОрепортаж

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В одеський порт 3 липня прибули кораблі постійної морської групи SNMG2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Першим зайшов флагман з'єднання - італійський фрегат "Вірджініо Фазан" F591. Слідом - турецький фрегат Barbaros F244 і був пришвартований біля 20-го причалу порту. Ще через годину прибув третій корабель групи - румунський фрегат Regina Maria F222.

Напередодні пришвартувався британський патрульний корвет Trent P224.

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Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 01
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 02
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 03
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 04
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 05

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Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 06
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 07
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 08
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 09
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 10

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Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 11
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 12
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 13
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 14
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 15

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Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 16
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 17
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси 18

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Да уже бы зашли в Севастополь всей этой компашкой и спросили - А че тут в Украинском Крыму так кацапо-псиной воняет что прям по Черному мору невозможно плавать без респиратора !?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    БАЗУ НАТО В НАШУ ХАТУ
  • Igor Kariy
    Оставайтесь уже навсегда.
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