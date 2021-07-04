Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.
"Жодна поразка не зламає Україну!
Біль мине, рани загояться, ми будемо досить сильними, щоб підвестися і йти далі!
Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у вісімці найсильніших команд Європи.
Ми отримали кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія і багато інших.
У нас прекрасна молода команда, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.
У нас є прекрасний тренерський штаб, який став ще мудрішими.
А значить, наші головні перемоги - попереду!
Я вірю, що ми обов'язково проб'ємось на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!
І найголовніше!
Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки!
"Україна, Україна!" Що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві!
І на всю Європу було чути "Україна, Україна!", що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і кожного куточка України!
Увесь цей час ми були однією командою!
Увесь цей час - справді ЄДИНА УКРАЇНА!
Продовжуймо це!
Завтра. Післязавтра. ЗАВЖДИ!
Слава Україні!" - написав Зеленський.
Нагадаємо, футбольна збірна України з рахунком 0:4 програла команді Англії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи і покидає турнір.