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Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

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Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков
РФ чекає, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відвідає окупований Крим.

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 1 червня заявив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів до окупованого Крим. У МЗС України планують діяти миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, і якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучими.

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Лукашенко зробив заяву на тлі санкцій, запроваджених після того, як 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів перебував опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Усатому Пол Поту уже нечего терять. Беларусь закрылась от всего цивилизованного мира
  • Панас Стець
    кацапы в крым приглашают только разное отребье и изгоев, самодостаточные люди зачумленный полуостров обходят стороной.
  • kelman muksat
    Удачи)) ... поездка в Крим это минус Беларусь ... как государство. так что я рад! все маски вскрыты. и границу надо закрывать с ************* ...это ФАКТ
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