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Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині

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Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині
Дослідники компанії Masatech і двох університетів у Братиславі розробили пристрій FastBreathSpec, що здатний виявляти COVID-19 у подиху людини менш, ніж за хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне агентство Словаччини.

"Пристрій базується на спектрометрії руху іонів. Він здатний проаналізувати подих людини менше, ніж за 60 секунд", - сказала Сільвія Такакова з Masatech.

За її словами, після того, як пристрій діагностує коронавірус, відібрані зразки класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

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У розробці аналізатора брали участь компанія Masatech, факультет математики, фізики та інформатики Університету Коменського в Братиславі та факультет інформатики та інформаційних технологій Словацького технологічного університету в Братиславі. У фінансуванні проєкту взяв участь уряд країни.

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Топ коментарі

  • Vedana
    ковідо-шиза.
  • Димитрий CrimeaBandera
    Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
  • piligrim
    одни ищут в выдохах, другие - в испражнениях... а количество миллиардеров от фармацеха тем временем немного возросло за последние пару лет...отстегнут пару копеек - и появится пластырь в ухо для выявления жутких болезнетворных вирусов бактерий... и похер, что они - одни из первых долгожителей на планете, и мы с ними живем с самого зарождения прямоходящих... периодами вполне сносно...
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