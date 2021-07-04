Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

За добу 2 липня у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Україна, Італія. Найбільше у світі хворих виявили в Бразилії, Індії та Індонезії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.

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Далі за кількістю хворих у рейтингу - Колумбія і Південна Африка. У Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія.

Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. Від початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.

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