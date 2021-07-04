В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок неділі, 4 липня, зафіксовано 377 нових випадків захворювання на COVID-19, видужали 526 осіб, померло 10 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 11, медпрацівників - 5). Також за минулу добу госпіталізовано 460 осіб, летальних випадків - 10, одужали 526 людей", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 3 липня, за добу зафіксовано 705 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 липня за добу виявили 696 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 липня повідомлялося про 705 хворих, 30 червня повідомлялося про 633 нові підтверджені випадки хвороби.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 237 553 особи, одужали 2 171 182 особи, летальних випадків - 52 470.

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