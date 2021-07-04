Негода в Україні: понад 20 населених пунктів залишилися без світла, - ДСНС

Після негоди, яка пронеслася низкою областей України, понад 20 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на сьогоднішній ранок через пориви вітру, дощу і грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали в 24 населених пунктах, унаслідок чого вони були знеструмлені.

У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській - 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

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