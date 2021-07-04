"Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував уболівальникам за підтримку, а гравцям за самовіддачу на полі.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост він розмістив на сторінці у фейсбуці в неділю вранці.
"Ми зіткнулися із сильною командою минулої ночі. Спасибі всім уболівальникам за вашу прекрасну підтримку, це було так важливо в нашій подорожі. Пишаюся виступом моєї команди тут, на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", - йдеться в повідомленні.