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"Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував уболівальникам за підтримку, а гравцям за самовіддачу на полі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост він розмістив на сторінці у фейсбуці  в неділю вранці.

"Ми зіткнулися із сильною командою минулої ночі. Спасибі всім уболівальникам за вашу прекрасну підтримку, це було так важливо в нашій подорожі. Пишаюся виступом моєї команди тут, на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Maks Kikol
    Підтримую Шеву! Спорт-не тільки перемоги.
  • jklpqrs
    Гордиться дурью может только идиот. Спорт, конечно, это не только победы. Но то, как они вчера играли, это не спорт. Это дурь и жлобство.
  • віктор федорович 31ee1569
    Збірна України ще не стала українською збірною.
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