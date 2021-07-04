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В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 майже 40 тисяч громадян, загалом зроблено 2,9 млн щеплень, у листі очікування - 772 тис. осіб

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В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 майже 40 тисяч громадян, загалом зроблено 2,9 млн щеплень, у листі очікування - 772 тис. осіб
За суботу, 3 липня, в Україні вакцинували проти коронавірусу COVID-19 ще 38 857 осіб. Понад 20 тисяч із цієї кількості людей отримали першу дозу COVID-вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Одну дозу отримали 21 489 осіб, повністю імунізовано 17 368 осіб", - йдеться в повідомленні.

Вчора імунізацію населення проводили 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення і 125 центрів вакцинації. Загалом за вчора було зроблено 38 857 щеплень проти коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії було зроблено 2 901 017 щеплень проти коронавірусу. Водночас у листі очікування вакцинації вже перебуває 772 102 особи.

В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 майже 40 тисяч громадян, загалом зроблено 2,9 млн щеплень, у листі очікування - 772 тис. осіб 01

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вакциновано 7.25% Ура!
  • Anna Natalenko
    темпи вакцінації залишаються вкрай недостатніми. А попереду ще осіння хвиля...
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    "ВОЗ: мир на пороге нового локдауна. Ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения." Это что ж получается вакцинка то не помогает? И странно было бы, чтобы она помогала, если учесть, что она от вируса 2019 года.
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