В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 майже 40 тисяч громадян, загалом зроблено 2,9 млн щеплень, у листі очікування - 772 тис. осіб

За суботу, 3 липня, в Україні вакцинували проти коронавірусу COVID-19 ще 38 857 осіб. Понад 20 тисяч із цієї кількості людей отримали першу дозу COVID-вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Одну дозу отримали 21 489 осіб, повністю імунізовано 17 368 осіб", - йдеться в повідомленні.

Вчора імунізацію населення проводили 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення і 125 центрів вакцинації. Загалом за вчора було зроблено 38 857 щеплень проти коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії було зроблено 2 901 017 щеплень проти коронавірусу. Водночас у листі очікування вакцинації вже перебуває 772 102 особи.

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