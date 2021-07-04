Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Трамп також торкнувся теми зростання злочинності в країні, заявивши, що "ліві радикали" звільняють тисячі злочинців, скасувавши грошову заставу, як наслідок, рівень вбивств сягнув найвищого в історії рівня.
Експрезидент торкнувся так званого втручання Росії в американські президентські вибори, порівнявши підготовлену за підсумками розслідування цього питання доповідь спецпрокурора Мюллера з "обвинуваченнями проти політичних опонентів, які фабрикує комуністична нація".
Трамп завив, що адміністрація Байдена "схиляється перед Росією, Китаєм та Іраном". За його словами, він же призупинив будівництво газопроводу "Північний потік-2", за що Росія "не може любити" його.
За словами колишнього президента, він міг би позбавити США від нафтової залежності від Росії та Близького Сходу "упродовж двох тижнів".
Традиційно він звинуватив демократів у фальсифікації підсумків торішніх президентських виборів, назвавши американську виборчу систему "хворою", і заявив, що намагається "не підірвати демократію, а врятувати її".
Він повторив, що найближчим завданням республіканців є повернення контролю над Палатою представників і Сенатом американського Конгресу на проміжних виборах 2022 року.
Це вже другий мітинг Трампа відтоді, як він залишив Білий дім.