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Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном

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Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном
Колишній президент США Дональд Трамп на мітингу в Сарасоті у штаті Флорида звинуватив демократів у розвалі поліції, напливі в країну нелегальних мігрантів, схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Трамп також торкнувся теми зростання злочинності в країні, заявивши, що "ліві радикали" звільняють тисячі злочинців, скасувавши грошову заставу, як наслідок,  рівень вбивств сягнув найвищого в історії рівня.

Експрезидент торкнувся так званого втручання Росії в американські президентські вибори, порівнявши підготовлену за підсумками розслідування цього питання доповідь спецпрокурора Мюллера з "обвинуваченнями проти політичних опонентів, які фабрикує комуністична нація".

Трамп завив, що адміністрація Байдена "схиляється перед Росією, Китаєм та Іраном". За його словами, він же призупинив будівництво газопроводу "Північний потік-2", за що Росія "не може любити" його.

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За словами колишнього президента, він міг би позбавити США від нафтової залежності від Росії та Близького Сходу "упродовж двох тижнів".

Традиційно він звинуватив демократів у фальсифікації підсумків торішніх президентських виборів, назвавши американську виборчу систему "хворою", і заявив, що намагається "не підірвати демократію, а врятувати її".

Він повторив, що найближчим завданням республіканців є повернення контролю над Палатою представників і Сенатом американського Конгресу на проміжних виборах 2022 року.

Це вже другий мітинг Трампа відтоді, як він залишив Білий дім.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Як говорять на кацапії , яка прямо - сцяла кип'ятком , вболіваючи за трампа , - чья б корова мичала . .
  • Nestor Nen
    Ти мабуть кип'ятком йдеш від лівака Байдена, з його плазуванням перед всяким бидлом і психами заради голосів навиборах?
  • Vedana
    З того, що роз*яснювали форумчани, які живуть в Штатах, і що читала: суди відмовилися розглядати позови. Тому говорити і писати =програв суди= - не коректно.
    А там, де перерахували голоси (один штат), вимагали, власне, не це, а перевірку identity виборців: звірити імена в списках з тими, що на отриманих бюлетенях.

    Нехай уточнять інші, якщо щось не так.
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