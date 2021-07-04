Корнійчук, Хомчак і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Військово-морських сил: "Ви є взірцем честі та патріотизму"

Навище військове керівництво також привітало військовослужбовців із Днем Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, у привітанні начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука зазначається: "Для країни, яка восьмий рік протистоїть агресивній ядерній державі, ефективний і потужний військовий флот – це запорука здатності захищати свої національні інтереси з морського напрямку.

А нинішні навчання "Сі Бриз-2021" з компонентами спільного морського патрулювання кораблів Військово-морських сил США - це не тільки військово-дипломатична демонстрація підтримки України в конфлікті з Росією, а й маніфестація, що, переймаючи натівський досвід, Україна стає сильнішою".

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У привітанні головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака зазначається, що Військово-морські сили України під гаслом "Вірність. Мужність. Сила" разом із побратимами з інших видів і родів військ (сил) із честю виконують завдання із захисту Батьківщини в стратегічно важливих Азово-Чорноморському регіоні і в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Щодня своїм патріотизмом і професіоналізмом ви зміцнюєте почесний статус України як морської держави.

Сьогодні ми продовжуємо працювати над розвитком потужних ВМС і сучасного національного флоту. Пріоритетними завданнями залишаються збереження і примноження кадрового потенціалу, поповнення флоту корабельним складом, ефективною ракетною зброєю і авіацією, розвиток системи базування на Чорному та Азовському морях", - зазначив Хомчак.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у своєму привітанні наголосив, що військові моряки, які залишилися вірними присязі під час військової агресії Російської Федерації в Криму і продовжили гідно виконувати свій обов'язок, пліч-о-пліч з іншими підрозділами Збройних сил завадили планам Кремля знищити незалежну Україну .

"Від початку російської агресії ви героїчно виконуєте бойові завдання в територіальних водах України та приморських районах операції Об'єднаних сил. Сильні і мужні, ви завжди готові адекватно реагувати на виклики і загрози з боку противника.

Ви є взірцем честі, патріотизму і високої професійної майстерності. З нагоди свята висловлюю вам вдячність за вірність військовій присязі, стійкість, героїзм і самовідданість", - йдеться в привітанні.