Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція

У центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"4 липня у відділ поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану на вулиці Маяковського невідомий завдав поранення (можливо, з травматичного пістолета) в ділянку грудної клітки місцевому жителю, 1991 р.н. Від заподіяних травм потерпілий помер", - повідомили в поліції.

Наразі встановлюється особа зловмисника і місце його перебування. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України.

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