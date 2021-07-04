Новини

Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція

12 36250
Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція
У центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"4 липня у відділ поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану на вулиці Маяковського невідомий завдав поранення (можливо, з травматичного пістолета) в ділянку грудної клітки місцевому жителю, 1991 р.н. Від заподіяних травм потерпілий помер", - повідомили в поліції.

Наразі встановлюється особа зловмисника і місце його перебування. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України.

Читайте також: Невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка, введено спецоперацію "Сирена", - Нацполіція

Топ коментарі

  • Дід Панас ccec527d
    А ты думаешь у них сейчас его нет? Разница в том что оно нелегальное и у тебя права на защиту нет.
  • Дід Панас ccec527d
    И проблема заключается не в «раздать» а в адекватном законе, который бы работал.
  • Дід Панас ccec527d
    У любого адекватного мужчины желание иметь право защитить себя и своих близких на инстинктивном уровне. Противником иметь такое право являются как правило терпилы и мусора...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини