ЗСУ привітали колег, друзів, союзників із ЗС США, а також весь дружній народ та уряд із Днем незалежності

Збройні сили України привітали колег, друзів, союзників зі Збройних сил США та весь дружній народ і уряд із 245-м Днем незалежності США.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено на сторінці Генштабу у фейсбуці.

"Вдячні США за те, що понад 30 років стоять на боці України, підтримують український народ і дисидентів під час тоталітарного гноблення комуністичного совкового режиму, а особливо останні 8 років - найважчі роки в сучасній історії України", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ вдячні за всебічну логістичну підтримку і багаторічний викладацький і методичний внесок тренерів армії США з бойової оборони, за тренінги з психічного здоров'я для військових психологів ЗСУ, курсантів, консультативну та логістичну допомогу, медичні тренінги, за програми підтримки ветеранів та реабілітації поранених, освітні, наукові, мовні та інфраструктурні проєкти, презентації та гранти, IT-обладнання в межах програми уряду США щодо впровадження інформаційних технологій для ЗСУ, а також за технічну і збройну допомогу та підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в умовах російської агресії.

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"ЗСУ вдячні Сполученим Штатам, які рішуче стоять з Україною на підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності в умовах російської агресії в межах багатонаціональної об'єднаної комісії і Joint Multinational Training Group-Ukraine для посилення можливостей ЗСУ та їхньох здатності протидії агресії з боку російської федерації.

(...)

Американська підтримка України є важливою частиною допомоги, яка має сприяти встановленню стабільності і безпеки в Європі локально і у світовому масштабі.

Кошти, надані упродовж семи років, спрямовані на зміцнення бойових можливостей Збройних сил України у протидії російській агресії, збереження життя і здоров'я українських військових, які захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", - сказано в повідомленні.

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