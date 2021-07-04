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"Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze

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"Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze
Уздовж узбережжя Криму розташовані бойові кораблі Чорноморського флоту, а також кораблі Балтійського і Північного флотів Російської Федерації, які спостерігають за перебігом міжнародних навчань Sea Breeze.

Про це командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Тож провокацій із боку Російської Федерації не відкидаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze є певні відпрацьовані процедури", - сказав він.

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Нагадаємо, 2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не співставні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    4 липня багате на професійні свята...
    "Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 437"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 9310
  • Яр Холодний
    Коли тільки Командувача ВМС тільки призначили, мав "щастя" прочитать на одному ресурсі діалог двох кацапів, що пробували "потролить" його прізвище:
    - Ты представляешь до чево хахлы тупые? Что ни фамилия - то и идиотство! "Неижпапа"!
    - Ага! Откровенно в каннибализме признаются!
    Не витримав - "вставив п"ять копійок":
    - Тупые - это вы кацапы! "Папа" - это устаревшее "ласкательно-уменьшительное" наименование белого хлеба в украинском языке! Так именовали его при общении с маленькими детьми, которым ещё было тяжело выговаривать сложные слова А подобные шутливые фамилии давали в Запорожской Сечи казакам при записи в реестр - если он хотел скрыть своё настоящее происхождение И означает оно - "Неешьхлеба" Так кто тут " ТУПЫЕ ИДИОТЫ"?!!!
    "Заткнулися"
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 1254"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 7535

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