"Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze

Уздовж узбережжя Криму розташовані бойові кораблі Чорноморського флоту, а також кораблі Балтійського і Північного флотів Російської Федерації, які спостерігають за перебігом міжнародних навчань Sea Breeze.

Про це командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Тож провокацій із боку Російської Федерації не відкидаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze є певні відпрацьовані процедури", - сказав він.

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Нагадаємо, 2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не співставні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.