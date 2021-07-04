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Зеленський: Україна не допустить обмеження Росією свободи судноплавства в Чорному морі

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Україна не дозволить Російській Федерації обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі і відстоюватиме норми і принципи міжнародного права.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого виступу в Одесі.

Як підкреслив глава держави, військові навчання Sea Breeze, які зараз Україна разом із міжнародними партнерами проводить у Чорному морі, демонструють українську гідність у протистоянні військовим загрозам, що посилюються в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію і через агресивні дії Російської Федерації.

"Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм і принципів міжнародного права. Це показує, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі і узурпації суверенного права України як морської держави", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    и ножкой топнул?
  • Amber
    Про обстріли на Донбасі, ЗЕлений страус мовчить🙁
    Третій день обстріли в напрямку Авдіївки, в тому числі - цивільних будинків.
    Жодної реакції від керівництва держави, і, зокрема від "верховного головнокомандуючого".
    Зате два звернення від нього до футбольної збірної, максимально висвітлювані офіційними джерелами.
    Замість "закінчення війни" - свідоме ігнорування війни.
    В.Прозапас
  • Super Gut
    Этому идиоту могут верить только такие же идиоты как и он сам. По факту, зеЛох сделал за два года все, чтобы у нас не только не было флота, но и провокорабельной защиты - "нептун".
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