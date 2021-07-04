США наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI, - Зеленський

Сполучені Штати Америки наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в Одеській області під час урочистих заходів із нагоди Дня ВМС Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна разом зі США, Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма нашими друзями й іншими країнами активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу… Зокрема, наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", - наголосив Зеленський.

За його словами, багато років тривали розмови про необхідність нового пункту базування для патрульних катерів, і "ми відмовилися від розмов і взялися до реальної роботи".

Читайте також: Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а наприкінці 2023 року матиме власний військовий корабель, - Зеленський

"У порту "Південний" формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується 2 катери типу Island та очікується поповнення ще щонайменше 3 катерами, які зараз проходять модернізацію у США", - поінформував президент.

Він уточнив, що конкретними заходами наповнюється і підписаний торік Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією: у короткостроковій перспективі, за його словами, український флот поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами.

Зеленський зазначив, що відродження українського флоту упродовж останніх років – "це доказ наших реальних дій задля вирішення бепекових і оборонних завдань".

Читайте також: Зеленський: Україна не допустить обмеження Росією свободи судноплавства в Чорному морі

"Ми маємо реформовані органи військового управління флоту, які активно запроваджують стандарти НАТО. 4 екіпажі патрульних катерів від командира до матроса раніше пройшли курси підготовки у США і показали високі показники взаємосумісності з екіпажами кораблів Альянсу", - уточнив глава держави.

Він також нагадав, що рік тому в Україні обговорювали і рахували показники для формування військово-морської бази на Азовському морі.

"І вже сьогодні військово-морська база "Схід" у Бердянську нарощує спроможності й активно розбудовує свою інфраструктуру. А склад наших сил на Азові посилено ще 2 бойовими катерами", - поінформував Зеленський.

За словами президента, в нашій державі також триває активне нарощування бойових можливостей українського військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння і вітчизняної техніки.

Читайте також: Навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні військовим загрозам у Чорному морі, - Зеленський

Він нагадав, що раніше в Україні були успішно завершені державні випробування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс "Нептун", який дає можливість гідно протидіяти російській агресії у акваторії Чорного та Азовського морів.

"Наша гордість – морська піхота – крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, вдосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації… Таких прикладів ефективної та результативної взаємодії з нашими іноземними партнерами вже десятки, за що я хочу щиро подякувати кожній країні, кожному з наших партнерів", - сказав Зеленський.