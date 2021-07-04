За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 126 нових випадків, одужали 104 людини, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"126 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Загалом за період пандемії у місті 5 199 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі - 214 524", - повідомив Кличко.
Захворіла 71 жінка віком від 18 до 89 років, 51 чоловік віком від 18 до 84 років. А також 2 дівчинки віком 4 місяці і 2 роки, а також 2 хлопчика 4 і 12 років.
У лікарні столиці госпіталізували одного хворого на коронавірус, а також 38 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали за минулу добу 104 людини. Загалом коронавірус подолали 205 301 житель столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 34, в Оболонському - 22 і в Святошинському районі - 21", - зазначив Кличко.