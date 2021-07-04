За шість років особовий склад Нацполіції змінено на 40%, - Аваков
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 4 липня, вітаючи Національну поліцію з днем створення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.
"Шість років тому ми почали створення Національної поліції України як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини, сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання - побудувати нове на базі старої, вкрай розбалансованої системи, утримуючи баланс, не втрачаючи ефективності, зберігаючи досвід справжніх фахівців", - зазначив Аваков.
Міністр також повідомив результати роботи поліцейських. Зокрема, за шість років існування Національної поліції України:
- опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян;
- розкрито понад 562 тисячі злочинів;
- проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників;
- припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій;
- вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень;
- викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів;
- вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та 9 тонн вибухівки;
- розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей;
- гарантовано безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян.
"Багато амбітних завдань уже виконано, тепер ми реалізуємо важливий проєкт формування єдиного безпекового простору для територіальних громад. Проєкт "Поліцейський офіцер громади" вже втілено у 279 громадах, рівень довіри до них становить 70%", - сказав Аваков.
За словами глави МВС, 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС.
"Хочу привітати хлопців та дівчат, які обрали для себе складну та гідну життєву справу – служити закону та захищати людину! Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де тяжко, вони перші!" - зазначив Аваков.