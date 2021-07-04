За шість років особовий склад Нацполіції змінено на 40%, - Аваков

За шість років особовий склад Національної поліції змінено на 40%, і наразі середній вік поліцейського становить 36 років.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 4 липня, вітаючи Національну поліцію з днем ​​створення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.

"Шість років тому ми почали створення Національної поліції України як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини, сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання - побудувати нове на базі старої, вкрай розбалансованої системи, утримуючи баланс, не втрачаючи ефективності, зберігаючи досвід справжніх фахівців", - зазначив Аваков.

Читайте також: "Аваков - на своєму місці. Він досить ефективно виконує свої функції", - Разумков

Міністр також повідомив результати роботи поліцейських. Зокрема, за шість років існування Національної поліції України:

- опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян;

- розкрито понад 562 тисячі злочинів;

- проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників;

- припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій;

- вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень;

- викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів;

- вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та 9 тонн вибухівки;

- розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей;

- гарантовано безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян.

Читайте також: Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП

"Багато амбітних завдань уже виконано, тепер ми реалізуємо важливий проєкт формування єдиного безпекового простору для територіальних громад. Проєкт "Поліцейський офіцер громади" вже втілено у 279 громадах, рівень довіри до них становить 70%", - сказав Аваков.

За словами глави МВС, 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС.

"Хочу привітати хлопців та дівчат, які обрали для себе складну та гідну життєву справу – служити закону та захищати людину! Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де тяжко, вони перші!" - зазначив Аваков.

Дивіться також: Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info. ВIДЕО