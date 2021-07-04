Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності
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Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена й американський народ із Днем незалежності, зазначивши, що "наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи".
Про це він написав у своєму твітері в неділю, 4 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Щирі вітання президенту США Джо Байдену й американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху", - написав Зеленський.
Він також додав, що вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України.