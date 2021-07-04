Роль Нацполіції у гарантуванні нацбезпеки в умовах гібридної російської агресії надважлива, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран привітав співробітників Національної поліції з професійним святом та шостою річницею створення НПУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"За цей, здавалося б короткий проміжок часу, поліцейські здобули повагу та авторитет серед населення України. Це досягалося невтомною та щоденною працею правоохоронців, які, ризикуючи своїм власним життям, стають на захист законності та правопорядку в інтересах народу.

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Поліція сьогодні виконує свої обов’язки, забезпечує правопорядок у дуже складний для нашої країни час. Правоохоронцям доводиться реагувати на чимало викликів і загроз, адже питання національної безпеки в умовах гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, надто важливе в умовах сьогодення.

Разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, підрозділи Національної поліції України беруть участь у заходах операції Об’єднаних сил із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість українському народові. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності, нових звершень і досягнень в ім’я миру і процвітання нашої України. Щиро зичу вам і вашим рідним міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над головою, благополуччя та злагоди. Нехай у ваших оселях завжди панує добробут і сімейний затишок. Честь і подяка всім працівникам Національної поліції України за звитяжну службу", - зазначив Таран у своєму привітанні.

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