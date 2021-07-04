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Роль Нацполіції у гарантуванні нацбезпеки в умовах гібридної російської агресії надважлива, - Таран

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Роль Нацполіції у гарантуванні нацбезпеки в умовах гібридної російської агресії надважлива, - Таран
Міністр оборони України Андрій Таран привітав співробітників Національної поліції з професійним святом та шостою річницею створення НПУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"За цей, здавалося б короткий проміжок часу, поліцейські здобули повагу та авторитет серед населення України. Це досягалося невтомною та щоденною працею правоохоронців, які, ризикуючи своїм власним життям, стають на захист законності та правопорядку в інтересах народу.

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Поліція сьогодні виконує свої обов’язки, забезпечує правопорядок у дуже складний для нашої країни час. Правоохоронцям доводиться реагувати на чимало викликів і загроз, адже питання національної безпеки в умовах гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, надто важливе в умовах сьогодення.

Разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, підрозділи Національної поліції України беруть участь у заходах операції Об’єднаних сил із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість українському народові. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності, нових звершень і досягнень в ім’я миру і процвітання нашої України. Щиро зичу вам і вашим рідним міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над головою, благополуччя та злагоди. Нехай у ваших оселях завжди панує добробут і сімейний затишок. Честь і подяка всім працівникам Національної поліції України за звитяжну службу", - зазначив Таран у своєму привітанні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Найважливіша структура це ЗСУ.
    У вас же воїни голодні. Поранені не мають коштів навіть на пральний порошок.
    Ганьба яка...
  • Alexander Savely
    преследование волонтеров, уничтожение политических конкурентов, зеленый свет для "регионалов", защита олигархов и их слуг, " недорасследование" резонансных убийств - вот роль мвд и авакова в т.н. гибридной войне. по сути они занимаются развалом Украины.
  • НБ
    Нова поліція Авакова це тупа фейкова структура. Я та члени моєї родини за останні шість років стали жертвами злочинців. Звернення в поліцію ніяких результатів на принесло. Тому придбав карабін і навчив стріляти всіх членів родини. Також на власному подвірї та на дачі встановив пастки які здатні скалічити і навіть вбити злодія. Реєструвати смерть злодія не буду - просто вивезу труп на смітник. Звертатись в правоохоронні структури які тотально корумповані і абсолютно не професійні більше не буду - даремно. Покарання сволоти має бути швидким, дієвим і невідворотним. Якщо система не працює залишається лінчувати гадів самостійно.
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