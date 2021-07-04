Всі регіони України залишаються у "зеленій" зоні, - МОЗ

Усі області України, а також столиця Київ, залишаються на "зеленому" рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті МОЗ.

За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Водночас у столиці він становить 79 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізації в Україні станом на 3 липня становив 7,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок із киснем станом на суботу була на рівні 8% за граничного показника 65%. Рівень завантаженості ліжок із киснем не перевищено в жодному регіоні.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві показник госпіталізацій становить 7,0; завантаженість ліжок із киснем - 5,7%.

Показник охоплення тестуванням на коронавірус у Київській області 1 липня становить 261, в Луганській області 1 і 2 липня - 280 і 292 відповідно, в Хмельницькій 1-3 липня - 267, 255 і 282 відповідно (за встановленого показника в 300 на 100 тис. населення).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 377 випадків захворювання COVID-19.