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"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Учора, о 22:00 в Дарницькому районі Києва на вулиці Русової патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини.LIVE.

Зупинили народного обранця через не підсвічений державний номер на автомобілі. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні та запропонували йому пройти медичне обстеження.

У розпорядження журналістів потрапив протокол поліції, у якому затвердили стан наркотичного сп’яніння.

Водночас, за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.

Окрім того, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах – це зняв на відео кореспондент LIVE.

Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.

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Ще під час інциденту спливла цікава деталь: депутат їздив не на своєму автомобілі. Іномарка Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Хто це такий та який стосунок має до депутата - залишилося невідомим.

Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 01
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 02
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 03
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 04
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 05





Топ коментарі

  • Михайло Сергієнко
    Який пан, такі і слуги.
  • Светлана Науменко
    Это тот, что предлагал продавать собаку за коммунальные долги? Так он тогда еще был странноватым.
    И это - украинская власть (наркоманы, насильники, шлюхи, мародеры, воры, российская агентура) в стране, ведущей борьбу за само свое существование. Ну народ и выбрал своих представителей!
  • Sav UA
    Хочу спитати 73% зебілів-ну що зебіли,навибирали зелених недоумків керувати собою? Погано вам при Порохові жилося? Думали клоун на велосипеді безбідне життя вам влаштує? Жеріть тепер хоч подавіться!
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