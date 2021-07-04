"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини.LIVE.
Зупинили народного обранця через не підсвічений державний номер на автомобілі. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні та запропонували йому пройти медичне обстеження.
У розпорядження журналістів потрапив протокол поліції, у якому затвердили стан наркотичного сп’яніння.
Водночас, за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.
Окрім того, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах – це зняв на відео кореспондент LIVE.
Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.
Ще під час інциденту спливла цікава деталь: депутат їздив не на своєму автомобілі. Іномарка Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Хто це такий та який стосунок має до депутата - залишилося невідомим.