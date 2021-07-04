Понад 10 тисяч українців зробили щеплення у Польщі

У Польщі станом на 30 червня частково або повністю вакциновано майже 30 тис. іноземців, із яких найбільшу групу становлять громадяни України.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я Республіки Польща на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців",- повідомили у МОЗ.

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Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують eлектронне направлення на вакцинацію автоматично. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

Наразі в Польщі виконано майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися понад 13,7 млн осіб.

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